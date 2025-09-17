به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در همایش تجلیل از تشکل و سازمان‌های مردم نهاد شهرستان برخوار افزود: این تعداد بالای تشکل‌های مردم نهاد در اصفهان، نشان دهنده ظرفیت عظیم مردمی در خدمت رسانی، مشارکت اجتماعی و کمک رسانی است

لیلا سادات ابطحی. افزود:: در شهرستان برخوار ۸۰ سازمان و تشکل مردمی با انگیزه‌ای مثال زدنی به ایفای نقش در حوزه‌های مختلف می‌پردازند که گاه، خدمت رسانی آن‌ها از توان دولت خارج است و این نهاد‌ها با شناخت دقیق وظایف خود و تخصص در حوزه‌های مختلف، در فضایی که دولت با محدودیت‌هایی مواجه است، به‌طور میدانی وارد عمل شده‌اند.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان افزود: این نوع خدمت رسانی مردمی، نشان دهنده بلوغ اجتماعی و مسوولیت پذیری شهروندان است و بسیاری از این فعالان مردمی با صداقت و تعهد، نیاز‌های واقعی جامعه را شناسایی کرده و کمک‌ها را به درستی به ذی نفعان می‌رسانند.

در این آیین از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد برخوار تجلیل شد.