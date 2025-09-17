به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، کمتر از یک هفته مانده به آغاز سال تحصیلی جدید بوی دفتر‌های نو، رنگارنگی نوشت افزار‌ها و ذوق و شوق دانش‌آموزان، بازار را شلوغ و پررونق و تصویری دلنشین از آغاز دوباره فصل یادگیری ایجاد کرده است. اجناس با کیفیت ایرانی هم جای خود را در سبد خرید مردم باز کرده‌اند. دراین میان نظارات بیشتر بر بازار نوشت افزار و کنترل قیمت‌های مصوب می‌تواند به تأمین کالا‌های مناسب برای دانش آموزان و رضایت خانواده‌ها کمک کند.