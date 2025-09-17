استاندار در بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی این استان، بر لزوم تغییر سبک زندگی مدیران و مسئولان در شرایط اقتصادی فعلی کشور تأکید کرد.

تجلیل از مدیران دستگاه های اجرایی و شهرداران برتر و کارکنان نمونه استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ وی ، مدیران را به دوری از تجمل‌گرایی و نزدیکی به مردم فراخواند و از مسئولان خواست که اولین کسانی باشند که سبک زندگی خود را با شرایط سخت کشور تطبیق دهند تا مردم درک کنند که مسئولان، آنها را «با تمام پوست و گوشت و استخوان» لمس می‌کنند.

جمالی‌نژاد نمایش قدرت و تجمل را در این شرایط «کمترین کار» و نادرست خواند.

استاندار اصفهان در ادامه سخنرانی خود، تعهد را کلید ادامه بقای یک سازمان دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عهد خود متعهد هستیم، شایسته مدیریت هستیم.

وی تأکید کرد که اولین عهد، عهد با خداست و این عهد برای مسئولان، چیزی جز تلاش برای حل مشکلات مردم «تا پای جان» نیست.

وی همچنین بر اهمیت اتحاد میان مدیران تأکید کرد و گفت: مردم از مدیران انتظار تعهد، اتحاد و همسویی دارند و باید این ویژگی‌ها را در خود آنها ببینند و لمس کنند.

جمالی‌نژاد در پایان، «امید و باور» را آخرین رکن اصلی مسئولیت دانست و گفت: یک کشوری که امید نداشته باشد با مشکل مواجه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه لوح‌های تقدیر در این جشنواره سند اعتماد دوباره مردم به مسئولان است، مدیران را به پاسداری از این اعتماد فراخواند.

در بیست و هشمین جشنواره شهید رجایی استان از مدیران دستگاه اجرایی و شهرداران برتر و کارکنان نمونه قدردانی شد.

حمدرضا قاسمی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، در بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی، هم گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با نگاهی علمی و آینده‌نگر، مصمم است تا تمامی دستگاه‌های اجرایی را در مسیر توسعه‌ای متوازن، عدالت‌محور و مردم‌محور یاری کند.