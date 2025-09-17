چهارمین مرحله از تمرینات تیم ملی پارادو ومیدانی نابینایان و کم بینایان برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان از امروز آغاز شد.

آغاز اردوی متصل به اعزام تیم پارادو و میدانی نابینایان و کم بینایان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین مرحله از تمرینات ملی پوشان تیم پارادو ومیدانی نابینایان و کم بینایان برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان دهلی نو از امروز ۲۶ شهریور ماه در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران آغاز شد.

هاجر صفرزاده، مهدی اولاد، فاطمه امیرزادگانی، امیرحسین علیپور و حسن باجولوند ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر مصطفی بهرامی و مهدی موسوی مربیان تیم ملی انجام می‌دهند.

این تمرینات تا ۳۱ شهریور ماه ادامه دارد و پس از آن ملی پوشان دعوت شده اول مهر ماه برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان عازم هند خواهند شد.