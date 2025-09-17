به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، زارع گفت: بر اساس مصوبات نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی، روز پانزدهم مهرماه همایشی در تالار مرکزی یزد برگزار خواهد شد و روز شانزدهم مهرماه نیز نشست «یکصد کتاب ماندگار قرن» با محوریت کتاب یادگار‌های یزد استاد افشار در سالن اجتماعات شهرداری منطقه سه یزد برگزار می‌شود.

وی افزود: در بیستم مهرماه، هم‌زمان با روز حافظ، ویژه‌برنامه‌ای تحت عنوان «یزد، ایرج افشار و حافظ» در مجموعه ستاره‌باران تفت برگزار خواهد شد.

مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با گرامیداشت یاد و خدمات استاد ایرج افشار تصریح کرد: این ایران‌شناس و نسخه‌شناس برجسته در حوزه فرهنگ، زبان فارسی و هویت ایران‌زمین آثار ارزشمندی برجای گذاشت و بیش از ۳۰۰ کتاب و سه هزار مقاله از او منتشر شده است.

زارع در پایان تأکید کرد: در سال‌های گذشته در معرفی این شخصیت علمی و فرهنگی به مردم یزد کوتاهی شده و امیدواریم این برنامه‌ها فرصتی برای بازشناسی جایگاه استاد افشار باشد.