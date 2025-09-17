پخش زنده
امروز: -
همه استانداردهای ملی ایران بهصورت رایگان در پایگاه اطلاع رسانی (پورتال) سازمان ملی استاندارد قابل دسترسی است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: همه استانداردهای ملی ایران از طریق پورتال سازمان ملی استاندارد به نشانی standard.isiri.gov.ir بهصورت رایگان در دسترس کاربران قرار دارد و امکان دانلود آنها فراهم شده است.
سازمان ملی استاندارد تأکید کرده است: هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق فروش این استانداردها را ندارد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.