همه استاندارد‌های ملی ایران به‌صورت رایگان در پایگاه اطلاع رسانی (پورتال) سازمان ملی استاندارد قابل دسترسی است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: همه استاندارد‌های ملی ایران از طریق پورتال سازمان ملی استاندارد به نشانی standard.isiri.gov.ir به‌صورت رایگان در دسترس کاربران قرار دارد و امکان دانلود آنها فراهم شده است.

سازمان ملی استاندارد تأکید کرده است: هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق فروش این استاندارد‌ها را ندارد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.