زوران میلانوویچ، رئیس جمهور کرواسی، در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک با تاکید بر حق مردم فلسطین برای داشتن کشوری مستقل تاکید کرد کرواسی باید کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، وی با بیان اینکه چنین تصمیمی می‌بایست توسط نمایندگان کرواسی در مجلس این کشور گرفته شود بار دیگر از آنها خواست در این خصوص اقدام کنند.

میلانوویچ همچنین با اشاره به رای‌گیری چند روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص به رسمیت‌شناخته‌شدن کشور مستقل فلسطینی خاطر نشان کرد: «تغییر موضع دولت کرواسی از مخالفت با هرگونه آتش‌بس در دو سال گذشته تا رای مثبت به به‌رسمیت‌شناختن کشور مستقل فلسطینی نشان‌‎دهنده آن است که دولت کشورش نیز به این درک و پذیرش رسیده است که راه حل دو کشور تنها راه حل طبیعی حل مشکل است.»

رئیس جمهوری کرواسی همچنین نوشت: «اسرائیل و رهبران آن مسئول کامل جنایات جنگی وحشیانه‌ای هستند که به شیوه‌ای هدفمند، عمدی و برنامه‌ریزی شده در غزه انجام می‌دهند.»

او تاکید کرد: «در سال ۲۰۲۳، پس از نخست‌وزیر ایرلند، من اولین - و برای چند هفته تنها کسی در جهان - بودم که گفتم اسرائیل شروع به انجام کار‌های وحشتناکی کرده است و دیگر تحمل و همدردی من را نخواهند داشت.»

شایان ذکر است با وجود مواضع واضح رییس جمهور کرواسی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور چندی پیش میزبان وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در زاگرب بودند.

زوران ملانوویچ در آن زمان نیز ضمن انتقاد از انجام چنین سفری، از پذیرش وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی امتناع کرده بود.