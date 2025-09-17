وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف افزایش بهره‌وری و رونق تولید، طرح‌های مهمی را در دست اجرا دارد.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت از احیای واحدهای تولیدی غیرفعال، هوشمندسازی صنایع و معادن و راه‌اندازی “حساب ویژه سرمایه در گردش خبر داد.

شجاعی با تاکید بر اینکه احیای واحدهای راکد، به ویژه در صنایع غذایی، با جدیت پیگیری می‌شود؛ افزود:همچنین، سند تحول دیجیتال وزارت صمت که شامل هوشمندسازی در بخش صنعت و معدن است، به زودی رونمایی خواهد شد.

وی مهم‌ترین خبر برای تولیدکنندگان، اجرای “حساب ویژه سرمایه در گردش” با همکاری بانک مرکزی است که بر اساس فروش سال قبل، اعتبار لازم برای تامین مواد اولیه و سایر هزینه‌ها را فراهم می‌کند. این اقدام به خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط (SME) بسیار مفید خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت در حوزه صادرات نیز، تمرکز بر شناسایی و حمایت از طرحهای ارزآور و تسهیل فرآیندهای بازگشت ارز به کشور ادامه دارد.