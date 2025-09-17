به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ هادی حق شناس در مجمع شهر‌های آینده بریکس در مسکو با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تجربه کشور‌های عضو برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی گفت: دریای خزر فرصتی برای همکاری و هم‌افزایی کشور‌های همسایه برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی است.

استاندار گیلان با قدردانی از دولت روسیه، شهرداری مسکو و مجمع بریکس برای ایجاد فرصت تبادل نظر، افزود: گیلان با وسعت یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار و بارندگی سالانه بیش از هزار میلی متر، با وجود داشتن ظرفیت‌های طبیعی وکشاورزی بسیار، با مشکل آلودگی‌های ناشی از پسماند و فاصلاب مواجه است که باید با مدیریت هوشمند و سرمایه‌گذاری برطرف شود.

هادی حق شناس تغییرات نگران کننده سطح آب دریای خزر را هم از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی منطقه عنوان کرد و گفت: در یک قرن اخیر سطح آب خزر بار‌ها دچار نوسان شده و طی ۲۵ سال گذشته کاهش ۲.۶ متری داشته است و این تغییرات موجب خشکی تالاب‌ها، تهدید سلامت عمومی و امنیت غذایی، نابودی تنوع زیستی و به خطر افتادن معیشت جوامع محلی شده است.

وی راهکار‌های برون‌رفت از این بحران را مدیریت هوشمند آب، تصفیه و بازیافت با استفاده از فناوری‌های نوین، حفاظت از تالاب‌ها، بیوتکنولوژی وحکمرانی یکپارچه منابع آب دانست و افزود: اعضای اصلی بریکس می‌توانند با ارائه داده‌های ماهواره‌ای، مدل‌سازی‌های پیشرفته اقلیمی، فناوری‌های مهندسی آب وتجارب ارزشمند خود در مدیریت حوزه‌های آبریز و کشاورزی پایدار، نقشی تعیین‌کننده در این مسیر ایفا کنند.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت بانک توسعه بریکس برای تأمین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی گفت: بحران خزر باید به فرصتی برای همکاری، نوآوری و توسعه پایدار تبدیل شود و در این باره پشتیبانی مالی این بانک می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های احیا و حفظ اکوسیستم ارزشمند دریای خزر، اثرگذار باشد.

گفتنی است هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران که به ریاست استاندار گیلان به مسکو سفر کرده است.

سخنرانی به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی مجمع آینده شهر‌های بریکس، دیدار‌هایی دوجانبه با مقامات بانکی، اقتصادی و محلی روسیه با محور توسعه همکاری در حوزه حمل‌ونقل دریایی، تجارت، خدمات بانکی و بیمه‌ای و نیز تبادل تجارب در زمینه حفاظت محیط‌زیست و احیای تالاب‌ها از جمله برنامه‌های استاندار گیلان در این سفر است.