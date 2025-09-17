پخش زنده
با هدف تقویت توانمندی، بصیرت و مسئولیتپذیری ، دوره «یاوران ولایت» ویژه دانشآموزان پیشگام متوسطه دوم خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دوره تشکیلاتی و معرفتی «یاوران ولایت» ویژه دانشآموزان پیشگام متوسطه دوم، در شهرستان خوی برگزار شد. این دوره سالانه با هدف تربیت دانشآموزان متعهد، توانمند و آگاه در زمینه فعالیتهای تشکیلاتی، معرفتی و تربیتی اجرا میشود.
در این دوره، دانشآموزان منتخب از تمامی شهرستانهای استان آذربایجان غربی حضور دارند و با برنامههای متنوع آموزشی، فرهنگی، عملیاتی و مشارکتی آشنا میشوند تا مهارتهای مدیریتی، همکاری گروهی و مسئولیتپذیری آنها تقویت شود.
از دیگر بخشهای این دوره، اجرای برنامههای فرهنگی متنوع، سرود همگانی و برنامههای هنری بود که با هدف تقویت روحیه جمعی و نشاط اجتماعی دانشآموزان طراحی شده بود. همچنین، در پایان برنامه، از دانشآموزان برتر در حوزههای آموزشی، تشکیلاتی و فرهنگی تقدیر به عمل آمد تا انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر مسئولیتپذیری و فعالیتهای انقلابی ایجاد شود.
حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه خوی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین دورههایی گفت: «جای خالی برنامههایی مانند یاوران ولایت در تقویت بصیرت دینی و انقلابی نوجوانان و جوانان به وضوح احساس میشود و باید استمرار یابد.»
وی افزود: «جلسات معرفتی و ارتباط مستمر با علما و مساجد، در سالهای نخستین انقلاب، موتور محرکهای برای حضور فعال جوانان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی بود و امروز نیز میتواند همان نقش را ایفا کند.»
امام جمعه خوی با معرفی شهید احمدعلی نیری، دانشآموز ۱۹ سالهای که در پرتو حضور در این جلسات به مراتب بالای عرفان دست یافته بود، بیان داشت: مطالعه زندگینامه و آثار عرفانی این شهید میتواند الگویی ارزشمند برای نسل جوان باشد.
وی همچنین درباره تهدید «ترور تشخیص» به عنوان ابزار دشمنان برای تضعیف جبهه مقاومت گفت: «تجربههای تاریخی نشان میدهد، دشمنان تلاش کردهاند با این حربه مسیر ملتها را تغییر دهند، اما بصیرت و هوشیاری مردم مانع تحقق اهداف آنان شده است.»
سردار رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، اهمیت برگزاری طرح یاوران ولایت را برای پرورش نسل تراز انقلاب اسلامی برجسته دانست و گفت: «این دوره علاوه بر آموزشهای تشکیلاتی، مهارتی و فرهنگی، زمینهساز ارتقای روحیه مسئولیتپذیری، خودباوری و جهادگری در میان نوجوانان است.»
وی افزود: «دانشآموزان بسیجی با حضور در این دوره با مبانی اعتقادی، سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و مهارتهای کار جمعی آشنا میشوند و مسیر ولایتمداری و خدمت به مردم را میآموزند.»
سردار رجبی تأکید کرد: «طرح یاوران ولایت سرمایهگذاری برای آینده انقلاب اسلامی است و قطعاً آثار آن را در عرصههای علمی، فرهنگی و مدیریتی کشور خواهیم دید.»
آقای اسلامپرست مسئول بسیج دانش آموزی استان نیز اظهار داشت: «این دوره فرصتی است تا دانشآموزان با اصول تشکیلاتی و معرفتی آشنا شده و برای ایفای نقش فرماندهی واحدهای مدرسه آماده شوند. هدف ما تربیت نسل جوان متعهد و با بصیرت سیاسی و انقلابی است که بتوانند در مدرسه و جامعه اثرگذار باشند.»
وی افزود: «بسیج دانشآموزی استان در سال ۱۴۰۳ موفق شد رتبه اول استان را در جشنواره یاوران ولایت کسب کند. این موفقیت نشاندهنده توانمندی و انگیزه بالای نوجوانان استان در فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و تشکیلاتی است.»
آقای اسلام پرست ادامه داد: «شرکتکنندگان علاوه بر آموزشهای نظری، در کارگاههای عملی، فعالیتهای گروهی، برنامههای مشارکتی و اجرای سرودهای همگانی حضور پیدا میکنند تا توانایی مدیریت گروه و تقویت روحیه همکاری در آنها شکل گیرد. دانشآموزانی که دوره را با موفقیت پشت سر بگذارند، از ابتدای سال تحصیلی به عنوان فرمانده واحد مدرسه منصوب خواهند شد.»