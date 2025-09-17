

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال ۳ نفره کمتر از ۲۳ سال مردان ایارن در دیدار دومین خود از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ چین، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه از ساعت ۱۶:۳۵ به وقت ایران مقابل لهستان به رقابت پرداخت و با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ این دیدار را واگذار کرد.

ملی‌پوشان کشورمان در دیدار نخست امروز ساعت ۱۲:۵۰ به وقت ایران به مصاف لیتوانی رفتند و با نتیجه ۱۷ بر ۱۵ شکست خوردند.

ادامه برنامه ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

جمعه ۲۸ شهریورماه

ایران-کرواسی

ساعت ۶:۴۵ به وقت ایران

ایران-آلمان

ساعت ۹:۱۵ به وقت ایران

در این مسابقات،۲۰ تیم در ۴ گروه ۵ تیمی بایکدیگر به رقابت می‌پردازند و در پایان مرحله گروهی، ۲ تیم از هر گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی می‌شوند.

۲۰ تیم ایران/ آلمان/ فرانسه/ مغولستان/ چی/ لتونی/ ایتالیا/ نیوزیلند/ لیتوانی/ لهستان/ جمهوری چک/ الجزایر/ آمریکا/ قطر/ آرژانتین/ صربستان/ کرواسی/ مصر/ ونزوئلا و فیجی در بخش پسران این رقابت‌ها حضور دارند.

اسامی ملی‌پوشان حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

پیتر گریگوریان - امیر حسین یازرلو - سید محمد غفاری - علیرضا شریفی

مسعود عماری و آرمین سلیمان‌زاده به عنوان کادر این تیم را همراهی می‌کنند.