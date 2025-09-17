پخش زنده
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: با تمرکز بر توسعه اقتصاد دریاپایه، باید همافزایی کارآمد و هماهنگی مؤثر برای پیشبرد صنعت دریایی ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد حسین مقیسه با تأکید بر نقش صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: با تأمین مالی طرحهای ساخت و تعمیر شناورها برای مالکان داخلی و خارجی، صورت میگیرد.
وی گفت: تأمین مالی در شرایط فعلی اقتصاد، یکی از چالشهای اساسی کشور است و امید است نقش مؤثر خود را در کنار این صنایع ایفا کنیم.
مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران هم با اشاره به شعار سال سرمایهگذاری برای تولید گفت: تحقق این رویکرد مستلزم توجه ویژه به ظرفیتهای دریا و بهرهگیری از فرصتهای آن برای تقویت اقتصاد ملی است.
سعید جعفری افزود: ایزوایکو به عنوان بزرگترین زیرساخت صنعت دریایی کشور و یکی از مجهزترین مجموعههای منطقه، ظرفیتهای کمنظیر در حوزه طراحی، ساخت و تعمیر انواع شناورها و سازههای فراساحلی دارد.
وی گفت: این شرکت تاکنون موفق به اجرای بیش از ۳۴۵ طرح ساخت شناور، ۱۷ طرح در حوزه نفت و گاز، ۱۲ سکوی حفاری و بیش از دو هزار و ۴۹ طرح تعمیراتی شده است.