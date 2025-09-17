پخش زنده
با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهره برداری از چند محصول جدید فناورانه و دانش بنیان در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امروز از چند محصول جدید فناورانه و دانش بنیان در حوزههای آیتی، کشاورزی و دامپروری، الکترونیک و حوزه پزشکی در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با حضور آقای محمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، رو نمایی شد.
مرحله اول طرح جامع عمرانی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و احداث یک کارگاه تولیدی فعال در حوزه تجهیزات الکترونیکی نیز در محوطه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی کلنگ زنی شد.
آقای محمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در جمع فعالان شرکتهای دانشبنیان و فناور هم حضور یافت و از ایجاد ناحیه نوآوری در محدوده بافت شهری ارومیه با هدف ارتقاء شرکتهای فناور و پیوند آنان با جامعه خبر داد.
وی بر حمایت هر چه بیشتر از شرکتهای دانشبنیان و فناور تاکید کرد و گفت: قانون حلقه اتصال دانشگاه و صنعت فراهم شده و بستر لازم برای شکلگیری هستههای فناورانه و تکمیل زنجیره نوآوری در استان وجود دارد.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم در ادامه ضمن تأکید بر لزوم ارتقای پارک علم و فناوری استان، گفت: توسعه زیرساختهای پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و برنامهریزی بلندمدت برای ۲۰ سال آینده، از الزامات پیشرو است.