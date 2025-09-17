پخش زنده
مدیران گمرکات آستارای ایران و جمهوری آذربایجان در نشستی مرزی بر توسعه همکاریهای تجاری، افزایش ظرفیت پذیرش کامیونها و رفع موانع صادراتی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست مرزی مدیران گمرکات آستارای ایران و جمهوری آذربایجان با حضور «نادر انصاریان» مدیرکل گمرک آستارا، «مرتضی عظیمی» مدیر پایانه مرزی شهرستان آستارا، «سیفالله اسماعیلاف» مدیر گمرک آستارای جمهوری آذربایجان و هیئتهای همراه در نقطه صفر مرزی برگزار شد.
انصاریان در این نشست با اشاره به افزایش صادرات محصولات کشاورزی ایران در فصل پاییز از جمله میوه، ترهبار و مرکبات و همچنین آغاز صادرات کیوی، خواستار افزایش ظرفیت پذیرش کامیونها و حذف موانع پیشروی صادرات از سوی گمرک آذربایجان شد.
وی افزود: در حال حاضر گمرک آستارا به صورت ۲۴ ساعته فعال است و زمان انتظار کامیونها در دو سوی مرز کمتر از ۲۴ ساعت است. همچنین طبق تفاهمهای قبلی مقرر شده بود تردد کامیونها در مرز آستارا تا ۸۰۰ دستگاه در روز افزایش یابد که طرفین در این نشست آمادگی خود را برای اجرای آن اعلام کردند.
مدیرکل گمرک آستارا همچنین از پیگیری طرف آذری برای تکمیل ساختوسازهای سایت جدید مرز زمینی آستارا خبر داد و گفت: این سایت میتواند علاوه بر کامیونهای یخچالدار، پذیرای کامیونهای حامل سایر کالاها نیز باشد.
در این نشست، «سیفالله اسماعیلاف» مدیر گمرک آستارای جمهوری آذربایجان نیز بر آمادگی کشورش برای تسهیل و تسریع بیشتر در روند تجارت میان دو کشور تأکید کرد.