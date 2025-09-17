پخش زنده
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بر اهمیت بهرهبرداری تجهیزات نوین هوانوردی با هدف ارتقای سطح ایمنی و افزایش ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه کیش تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون هوانوردی و امور بینالملل و معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی، از طرحهای در دست بهرهبرداری فرودگاه کیش دیدن کرد.
حسین پورفرزانه، از پایانه جدید مسافری و فرآیندهای پروازی، باند جنوبی ۲۷ L، سامانههای ناوبری ILS و DVOR، شبیهساز هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷ و MD دیدن کرد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با قدردانی از انجام و پیشرفت طرح های زیرساختی و عملیاتی فرودگاه بینالمللی کیش، بر اهمیت بهرهبرداری از تجهیزات نوین هوانوردی برای ارتقای سطح ایمنی، افزایش ظرفیت پذیرش مسافر و توسعه خدمات پروازی در جزیره کیش تأکید کرد.