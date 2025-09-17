به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره حفاظت از زیست بوم و پایش آلودگی‌های دریائی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: یکی از این لاشه‌ها بر اثر جز و مد و قبل از بررسی به دریا کشیده شد.

مریم احسان پور افزود: حیوان دیگر براثر برخورد با یک جسم سخت از ناحیه پشت سر و شکمی، و وارد شدن آسیب جدی تلف شده است.

پورپویز‌ها از پستانداران کوچک جثه دریایی هستند که طول بدن نمونه‌های بالغ به ندرت از ۲ متر فراتر می‌رود.

این گونه بعلت اینکه بیشتر در آب‌های کم عمق ساحلی و خور‌ها زندگی میکند به شدت در معرض تهدیدات ناشی از فعالیت‌های انسانی قرار دارد.

گیر کردن و خفگی در تور‌های صیادی و برخورد با پروانه شناور‌ها از مهم‌ترین عوامل تهدید کننده این گونه است.