لاشه دو نهنگ گونه پورپویز در ساحل بندر مقام و روستای دیوان شهرستان بندرلنگه مشاهده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره حفاظت از زیست بوم و پایش آلودگیهای دریائی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: یکی از این لاشهها بر اثر جز و مد و قبل از بررسی به دریا کشیده شد.
مریم احسان پور افزود: حیوان دیگر براثر برخورد با یک جسم سخت از ناحیه پشت سر و شکمی، و وارد شدن آسیب جدی تلف شده است.
پورپویزها از پستانداران کوچک جثه دریایی هستند که طول بدن نمونههای بالغ به ندرت از ۲ متر فراتر میرود.
این گونه بعلت اینکه بیشتر در آبهای کم عمق ساحلی و خورها زندگی میکند به شدت در معرض تهدیدات ناشی از فعالیتهای انسانی قرار دارد.
گیر کردن و خفگی در تورهای صیادی و برخورد با پروانه شناورها از مهمترین عوامل تهدید کننده این گونه است.