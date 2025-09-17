پخش زنده
امروز: -
در آستانه سال تحصیلی ۳ هزار بسته لوازمالتحریر به ارزش ۳ میلیارد تومان بین دانش آموزان جوینی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دبیر قرارگاه محرومیتزدایی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان جوین، گفت: این بستهها با همکاری آموزش و پرورش، سپاه، بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، آستان قدس رضوی، و بهزیستی تهیه و بین دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و همچنین خانوادههای کمبرخوردار توزیع شد.
سرهنگ عباس فروزانمهر افزود: امسال سه مدل بسته با قیمتهای متفاوت برای پایههای مختلف تحصیلی آماده شد که از این تعداد، ۱۵۰۰ بسته مخصوص دانشآموزان ابتدایی، ۸۰۰ بسته برای دانشآموزان متوسطه اول و ۷۰۰ بسته نیز برای متوسطه دوم تدارک دیده شده بود و به طور میانگین برای هر بسته حدود ۱ میلیون تومان هزینه شده است.