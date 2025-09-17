فوتبال المپیاکوس و پافوس، مسابقه بایرن مونیخ و چلسی و برنامه زنده «روی تور»، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب هفته اول فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، امشب بازی بین دو تیم المپیاکوس و پافوس را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

این بازی از ساعت ۲۰:۱۵ با گزارشگری اختصاصی و در قالب برنامه مثبت ورزش پخش می‌شود. مهدی طارمی در بازی امشب با عنوان مهاجم برای تیم المپیاکوس بازی می‌کند.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، امشب فوتبال دو تیم بایرن مونیخ و چلسی را به صورت مستقیم پخش می کند.

برنامه زنده «لذت فوتبال»، از ساعت ۲۲:۳۰ در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶-۲۰۲۵ یک بازی حساس بین دو غول اروپایی بایرن مونیخ آلمان و چلسی انگلیس را با گزارشگری جواد خیابانی پخش می‌کند.

بایرن مونیخ در ۳ بازی قبلی خود مقابل چلسی نه تنها پیروز شده، بلکه در هر بازی حداقل ۳ گل به ثمر رسانده است.

برنامه زنده «روی تور» در چارچوب برگزاری رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، امروز از ساعت ۱۸:۳۰، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

در این قسمت از برنامه «روی تور» محمود افشاردوست مربی و کارشناس والیبال و علیرضا نادی بازیکن اسبق تیم ملی والیبال با حضور در استودیوی این برنامه درباره پوشش مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با محوریت مسابقات تیم ملی والیبال کشورمان با مخاطبان شبکه ورزش صحبت خواهند کرد.

برنامه زنده «روی تور»، به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور، هر روز در زمان برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جهان (۲۱ شهریور تا ۶ مهر) در ساعات مختلف از شبکه ورزش پخش می‌شود.