به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه پایگاه اورژانس بانوان برای حوادثی که مجروحان خانم دارد؛ راه‌اندازی می‌شود گفت: با کمبود نیرو ۲۰ دستگاه موتورولانس و ۴ پایگاه جدید راه‌اندازی کردیم..

علیرضا زمانپور با اشاره به توانمندی اصفهان و معین بودن این استان برای تهران افزود: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۶۵ کد یا پایگاه عملیاتی دارد که در آن آمبولانس و تکنسین مستقر دارد که ۴۶ مورد آنها در شهر اصفهان مستقر هستند پرسنل اورژانس اصفهان حدود ۱۵۰۰ نفر با عنوان‌های کارشناس، تکنسین و پزشک است.

وی گفت: اورژانس اصفهان از ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ تا ۲۰ شهریور امسال حدود ۳۰۰ هزار مورد خدمت‌رسانی طی یکسال داشته تعداد احیای موفقی که طی یک سال ۶۴ مورد بوده است.

زمانپور با اشاره به وجود ۸۸ پایگاه شهری و ۷۷ پایگاه جاده‌ای در استان اصفهان، ادامه داد: ۳۰۰ هزار عملیات امدادرسانی در یک سال داشته‌ایم که شامل ۲۱۰ هزار عملیات غیرتصادفی، ۱۰۳ هزار عملیات تصادفی، ۷۷ هزار تصادف شهری و ۲۵ هزار مورد تصادف جاده‌ای بوده است.

ثبت دقیق فرآیند زمانی خدمات اورژانس به بیماران

در ادامه این نشست محسن افتخاری معاون فنی و عملیات اورژانس استان اصفهان، گفت: در جنگ ۱۲ روزه اورژانس اصفهان بسیار عالی فعالیت کرد و بسیاری افراد داوطلبانه تلاش کردند.

وی با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی در اورژانس اصفهان افزود: سال قبل میانگین زمان رسیدن ما بر بالین بیمار ۲۲ دقیقه بود و امسال به ۱۶ دقیقه رسیده است

معاون فنی و عملیات اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه پیشینه بیمار در سیستم ثبت می‌شود و تا ۱۰ سال تاریخچه و سابقه آن وجود دارد، ادامه داد: استاندارد رسیدن بر بالین بیمار در تصادفات کلانشهر‌ها ۱۲ دقیقه و در تصادفات جاده‌ای ۱۵ دقیقه است، برای رسیدن به استاندارد‌ها باید هر پایگاه یک آمبولانس رزرو داشته باشد.

وی اضافه کرد: ۵۰۰ نفر نیروی استخدامی از آزمون جدید درخواست کردیم، اما به جهت بی‌علاقگی به این حوزه تاکنون تنها ۲۰۰ نفر ثبت نام کردند و دلیل این کمرنگ بودن همکاری با اورژانس پیش بیمارستانی این است که دریافتی نیرو‌های فوریت‌های پزشکی پایین‌تر از دیگر بخش‌هاست.