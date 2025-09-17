به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، اطلاعات مربوط به آغاز مذاکرات رسمی توسط مومچیلو بابیچ، سفیر صربستان در روسیه، در اختیار رسانه‌های روسیه قرار گرفته است.

سفیر صربستان در روسیه تأکید کرد: «ما به طور جدی در حال مذاکره با روس‌اتم در این مورد هستیم.»

وی افزود: «معتقدم که هیچ شرکت بهتری در جهان برای ساخت نیروگاه هسته‌ای وجود ندارد و اطمینان دارم که در سال‌های آینده پیشرفت قابل توجهی در این زمینه حاصل خواهد شد.»

بابیچ با اشاره به نیاز صربستان به تامین برق از سایر منابع بر عزم کشورش بر ساخت این نیروگاه‎ها تاکید کرد.

شایان ذکر است مجلس صربستان در نوامبر سال ۲۰۱۴ ممنوعیت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای را که از سال ۱۹۸۹ و پس از فاجعه چرنوبیل به اجرا گذاشته شده بود، لغو کرد.