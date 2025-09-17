به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی صانعی در گفت‌و‌گو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال، درباره حضور تیم ملی فوتسال جوانان ایران در کشور روسیه اظهار داشت: جمعه اولین دیدار تدارکاتی تیم زیر ۱۷ سال ما با تیم زیر ۱۹ سال روسیه برگزار می‌شود. قطعا این دو بازی که اولین تجربه بین‌المللی بازیکنان ماست، به آنها برای شرکت در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین کمک می‌کند.

وی گفت: بازیکنان ما نخستین بار است در قالب یک تیم در بازی بین‌المللی به میدان می‌روند و بازی و تجربه خوبی برای آنها خواهد شد. هدف اصلی ما بازی‌های آسیایی جوانان بحرین است و امیدوارم دو بازی تدارکاتی با روسیه به ما برای آماده‌سازی کمک کند.

سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران عنوان کرد: روسیه یکی از تیم‌های خوب اروپا در رده پایه است و امیدوارم پس از این دو بازی بیشتر با نقاط ضعف تیم آشنایی پیدا کنیم و بتوانیم تا زمان شروع بازی‌های آسیایی جوانان بحرین آن را برطرف کنیم.