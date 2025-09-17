به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در این نمایشگاه، آثار یک‌ساله هنرجویان به نمایش درآمده است؛ تصاویری که به گفته برگزارکنندگان «زیبا نیستند، اما حرف‌های زیادی برای گفتن دارند» و هر کدام تلنگری برای بازدیدکنندگان و مطالبه‌ای هنرمندانه از مسئولان برای توجه جدی به حل معضل آلودگی هوا محسوب می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند در مدت برپایی نمایشگاه از این آثار دیدن کنند.