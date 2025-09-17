پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه عکس هنرجویان هنرستان «هنر و اندیشه» اردکان با محوریت آلودگی هوا و ضرورت حفاظت از محیطزیست در مجتمع فرهنگی آیتالله خاتمی این شهرستان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در این نمایشگاه، آثار یکساله هنرجویان به نمایش درآمده است؛ تصاویری که به گفته برگزارکنندگان «زیبا نیستند، اما حرفهای زیادی برای گفتن دارند» و هر کدام تلنگری برای بازدیدکنندگان و مطالبهای هنرمندانه از مسئولان برای توجه جدی به حل معضل آلودگی هوا محسوب میشود.
علاقهمندان میتوانند در مدت برپایی نمایشگاه از این آثار دیدن کنند.