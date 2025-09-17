به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش روزانه وزارت بهداشت غزه، در ۲۴ ساعت گذشته، ۹۸ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند و ۳۸۵ نفر نیز مجروح شده‌اند. از این تعداد، ۷ نفر در جریان تلاش برای دریافت کمک‌های بشردوستانه به شهادت رسیده‌اند.

وزارت بهداشت اعلام کرد که از آغاز حملات ارتش رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۶۵،۰۶۲ نفر و تعداد مجروحان به ۱۶۵،۶۹۷ نفر افزایش یافته است. همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تا امروز، ۱۲،۵۱۱ نفر به شهادت رسیده و ۵۳،۶۵۶ نفر مجروح شده‌اند.

این وزارتخانه تاکید کرد که هنوز تعداد زیادی از قربانیان در زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امداد و نجات و دفاع مدنی تاکنون قادر به دسترسی به آنها نبوده‌اند.

آمار شهدای تلاش برای دریافت کمک‌های بشردوستانه نیز به ۲،۵۰۴ نفر و تعداد مجروحان این بخش به بیش از ۱۸،۳۸۱ نفر رسیده است.

همچنین، در نتیجه سوءتغذیه و گرسنگی، ۴ مورد مرگ دیگر ثبت شده است که مجموع قربانیان ناشی از این عوامل را به ۴۳۲ نفر، از جمله ۱۴۶ کودک، می‌رساند. از زمان اعلام قحطی در غزه، ۱۵۴ شهید، از جمله ۳۱ کودک، ثبت شده است.