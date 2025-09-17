تقویم برگزاری انتخابات قابل جابهجایی نیست
معاون وزیر کشور در جریان بازدید از ستاد انتخابات و طرح های عمرانی استان البرز با تاکید بر ضرورت تسریع در روند آمادهسازی زیرساختهای انتخابات گفت: تقویم برگزاری انتخابات قابل جابهجایی نیست و با وجود برخی تأخیرها، باید با همدلی و کار شبانهروزی این تأخیرها جبران شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، زینی وند معاون وزیر کشور در جلسهای که روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار شد، گفت: این دوره انتخابات، یک برنامه تحولی برای کشور است و همه ارکان نظام بر اجرای آن بهصورت فنی و قانونی توافق کردهاند؛ بنابراین مسئولیت برگزارکنندگان و عوامل فنی بسیار سنگین است و کوچکترین کوتاهی میتواند به اعتبار نظام و فرآیند انتخابات آسیب بزند.
وی با اشاره به اهمیت تداوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی گفت: لازمه موفقیت این طرح تسلط فنی و گزارشدهی بهموقع از سوی مجریان فنی است؛ چنانچه تأخیر یا قصور فنی رخ دهد، سایر اقدامات عملاً بیاثر خواهد شد.
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به ضرورت تعهد محوری در فرایند اجرایی انتخابات تأکید کرد: همه کارکنان و کاربران فنی قبل از آغاز به کار تعهد میپذیرند و هر نوع تخلف در این عرصه، جرم امنیتی و ضربه به کل سیستم تلقی میشود؛ بنابراین باید با نهایت جدیت و مسئولیتپذیری عمل شود.
وی در پایان خواستار تسریع در اجرای اولویتهای فنی تعیینشده شد و از مجریان خواست زمانبندیهای دقیق و اقدامات اجرایی را بهصورت منظم گزارش کنند تا مقدمات برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در موعد مقرر فراهم شود.