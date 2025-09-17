پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از ۳۰ برگزیده طرح قهرمانپروری قایقرانی استان قم تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مجید ولی، رئیس هیئت قایقرانی قم در این مراسم گفت: این برگزیدگان از میان بیش از ۱۰۰ ورزشکار ۱۰ تا ۱۹ ساله با نظر اساتید مجرب و کارشناسان استعدادیابی انتخاب شدهاند و به مدت شش ماه آموزش رایگان میبینند تا برای حضور در رقابتهای کشوری آماده شوند.
حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان قم با قدردانی از تلاش مربیان و سرمایهگذاران این رشته، بر لزوم حمایت از قهرمانان و توسعه زیرساختهای ورزشی استان تأکید کرد.