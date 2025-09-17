به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مجید ولی، رئیس هیئت قایقرانی قم در این مراسم گفت: این برگزیدگان از میان بیش از ۱۰۰ ورزشکار ۱۰ تا ۱۹ ساله با نظر اساتید مجرب و کارشناسان استعدادیابی انتخاب شده‌اند و به مدت شش ماه آموزش رایگان می‌بینند تا برای حضور در رقابت‌های کشوری آماده شوند.

حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان قم با قدردانی از تلاش مربیان و سرمایه‌گذاران این رشته، بر لزوم حمایت از قهرمانان و توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان تأکید کرد.

همچنین علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی کشور، قم را از استان‌های موفق در این رشته دانست و گفت: با وجود کمبود منابع آبی، قم توانسته جایگاه نهم کشور را در ارزیابی هیئت های قایقرانی کسب کند و قرار است چهار دختر و چهار پسر برگزیده این طرح همراه دو مربی برای تمرین در کنار تیم ملی به اردوی فدراسیون اعزام شوند.