

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدرضا حسینی که طی دو فصل اخیر در نساجی مازندران عضویت داشت و ازجمله بازیکنان با تجربه فوتبال ایران محسوب می‌شود، با امضای قراردادی تا پایان فصل جاری به آلومینیوم اراک پیوست و شاگرد سید مجتبی حسینی شد.

این بازیکن که دوران درخشانی در ذوب‌آهن و سپاهان داشت و علاوه بر آن سابقه حضور در تیم‌های فجر شهید سپاسی شیراز، گل‌گهر سیرجان و نساجی مازندران را در کارنامه دارد، قراردادش با باشگاه آلومینیوم اراک را به‌طور رسمی امضاء کرد.

محمدرضا حسینی که در ذوب‌آهن هم شاگرد مجتبی حسینی بود، به تمرینات آلومینیوم اراک اضافه شد.