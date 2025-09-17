پخش زنده
امروز: -
رزمایش سراسری کنترل واحدهای عرضه آفتکشهای کشاورزی در کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان کردستان گفت: این رزمایش با عزم جدی برای مقابله با عرضه سموم غیرمجاز، ممنوعه و تقلبی و برای ارتقای امنیت غذایی اجرا شد.
عزیزیان با اشاره به فعالیت ۱۵۰ داروخانه گیاه پزشکی مجاز در سطح استان افزود: تیمهای نظارتی در قالب این مانور از داروخانه ها، انبارها و شرکتهای توزیع سموم بازدید کردند.
مقابله با سموم غیر مجاز و ارتقای شاخصهای ارزیابی سلامت میتواند گامی مهم در جهت توسعه کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط زیست کشور باشد.