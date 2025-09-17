پخش زنده
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت از مکلف شدن دستگاهها برای کمک به مهار آتش هورالعظیم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فاطمه مهاجرانی با اشاره به ارائه گزارش استاندار خوزستان درباره آتش سوزی هورالعظیم در جلسه هیات دولت، افزود: این آتش سوزی آثار محیط زیستی ایجاد کرده است و مردم دچار مشکل شدند. برای مهار آتش از ظرفیت دستگاههایی که میتوانند هواپیما و هلی کوپتر آب پاش در اختیار قرار دهند باید استفاده کرد. یک فروند هواپیما آب پاش در اختیار بود که به جهت اصابت با پرندهای از فعالیت باز ماند و باقی دستگاهها مکلف به کمک شدند.
وی همچنین از تصمیم برای فعال شدن بیشتر دیپلماسی با کشور عراق در راستای اجرای تعهدات کنوانسیون رامسر در جلسه امروز هیات دولت خبر داد و گفت: مصوب شد کارگروه ویژهای برای حفاظت از جنگلهای زاگرس و شمال کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و استانهای ذی مدخل تشکیل شود. این امر در راستای نگاه پیشگیرانه در موضوعات حفظ جنگل و محیط زیست است که تبعات اجتماعی میتواند داشته باشد.