به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: دوره منطقه‌ای تربیت ناظرین آموزشی به مدت ۱۶ ساعت با حضور شرکت‌کنندگان ازاستان‌های بوشهر، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، اصفهان، ایلام و چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است.

بیژن طاهری افزود: ارتقای سطح نظارت بر فرآیند‌های آموزشی، استانداردسازی شیوه‌های اجرا و افزایش کیفیت خدمات آموزشی جمعیت هلال‌احمر از اهداف این دوره است.

به گفته وی: مدرسین حاضر در این دوره با تبیین مباحث تخصصی و ارائه کارگاه‌های کاربردی، مربیان واجد شرایط شرکت‌کننده را با آخرین سرفصل‌های آموزشی آشنا کردند.