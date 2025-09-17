پخش زنده
امروز در جلسه شورای برنامه ریزی، از عملکرد و برنامه ریزی جامع صدا و سیمای استان البرز در هفته دولت قدردانی شد و از برخی مدیران که در برنامهها حاضر نشدند گلهمند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، هفتمین شورای برنامه ریزی استان با معرفی موضوعاتی همچون عملکرد استان در اجرای قانون جوانی جمعیت و تدوین سند پیش بینی فرونشست دراستان و همچنین بررسی تصمیما ت کارگروه اقتصادی و اشتغال برگزار شد.
استاندار البرز در این جلسه با بیان اینکه حمایت از فرزندآوری نیازمند ارائه بستههای تشویقی و تسهیلات ملموس برای خانوادههاست گفت: امروز با پدیده پیری جمعیت مواجه هستیم و بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، باید با برنامهریزی دقیق و حمایتهای جدیتر از خانوادهها، روند کاهش جمعیت را متوقف و زمینه افزایش نرخ فرزندآوری را فراهم کنیم.
مجتبی عبداللهی با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی در استان افزود: کارگروههای مرتبط با حوزه جمعیت از جمله در بخشهای اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و صدا و سیما فعال شدهاند، اما نیاز است بستههای تشویقی مشخصی برای کارکنان دولت و اقشار مختلف جامعه فراهم شود؛ بهطور مثال ارائه تسهیلات کمبهره، خدمات درمانی و بهداشتی ویژه و حتی اختصاص زمین میتواند نقش مهمی در تشویق خانوادهها به فرزندآوری ایفا کند.
استاندار البرز تصریح کرد: نباید از بیان نیازهای واقعی جامعه در حوزه فرزندآوری خجالت بکشیم. موضوعات بهداشتی و خدماتی مرتبط با جمعیت بسیار مهم هستند و باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرند. تجربه ابتدای انقلاب اسلامی نشان داد که مشوقهای ملموس مانند اعطای زمین به خانوادههای پرجمعیت، تأثیر قابل توجهی در ارتقای نرخ باروری داشت.
وی گفت: امروز نیز میتوان با الگوبرداری از همان تجربهها و متناسب با شرایط روز، بستههای حمایتی ویژهای طراحی کرد؛ بهویژه برای جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند یا خانوادههایی که دو یا سه فرزند دارند. اگر چنین سیاستهایی بهصورت فراگیر اجرا شود، علاوه بر ایجاد امید اجتماعی، مسیر تحقق سیاستهای کلان جمعیتی کشور هموار خواهد شد.
استاندار البرز با تأکید بر ضرورت نقش رسانهها گفت: صداوسیما و رسانهها باید با برنامههای کوتاه و اثرگذار، پیامهای فرهنگی و اجتماعی در حمایت از فرزندآوری را به خانوادهها منتقل کنند. اطلاعرسانی درست و مداوم میتواند نگاه جامعه به این موضوع حیاتی را تغییر دهد.
همچنین در این جلسه معاون استاندار از برنامه ریزی جامع صدا و سیما در هفته دولت قدردانی کرد و از برخی مدیران که در برنامه ها حاضر نشدند گله مند شد.