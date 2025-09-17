به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ "رضا شمسائی" گفت: ماموران پلیس آگاهی پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی براحتکار انواع لوازم بهداشتی در انبار یک واحد صنفی در این شهرستان موفق شدند ۲۲ هزار عدد پلاستیک میوه و دستمال کاغذی و لوازم بهداشتی و ۹۱۰ بسته پوشک ِ قاچاق ِ فاقد مدارک خرید را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: در این رابطه متهم ۴۰ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه مبارزه با احتکار و قاچاق کالا را یکی از اولویت‌های اصلی پلیس در برخورد با مفسدان اقتصادی دانست و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.