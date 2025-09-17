مدیر مخابرات منطقه یزد: با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارائه خدمات نوین مخابراتی، ظرفیت‌سازی برای واگذاری ۴۱ هزار و ۲۱۶ پورت فیبرنوری در استان یزد صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا زارع گفت: زیرساخت لازم برای ارائه تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت بر بستر فیبرنوری، در اکثر شهرستان‌های استان یزد فراهم شده است.

زارع با اشاره به فعال‌سازی سازی خدمات بر بستر فیبر افزود: تاکنون ۱۱ هزار و ۹۵۶ مشترک تلفن ثابت و ۹ هزار و ۲۷۷ پورت اینترنت پرسرعت از طریق شبکه فیبرنوری در سطح استان یزد فعال شده‌اند و این اقدام امکان اتصال منازل و کسب‌وکار‌ها را به شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک فراهم کرده است.

وی توسعه این پروژه را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات و زیرساخت‌های مخابراتی استان یزد دانست و افزود: با اجرای طرح‌های نوین ارتباطی نظیر فیبرنوری خانگی (FTTH)، افزایش پهنای باند و حذف تدریجی شبکه‌های مسی، زمینه لازم برای رشد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی خدمات در استان یزد فراهم شده است.

مدیر مخابرات منطقه یزد در پایان خاطرنشان کرد: با واگذاری پورت‌های فیبرنوری خانگی، رشد چشمگیر سرعت اینترنت برای کاربران به همراه داشته که موجب افزایش رضایتمندی عمومی شده است.