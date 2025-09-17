به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس پلیس راه هرمزگان گفت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت ترافیکی و انتظام بخشی به عبور و مرور، تیم گشت پلیس راه بندرعباس – حاجی آباد یک دستگاه خودرو سواری سمند با پلاک مخدوش را توقیف کرد.

سرهنگ محمد حق پرست افزود: با استعلام مشخص شد این خودرو در زمینه قاچاق سوخت فعالیت، و بیش از ۲۰ میلیون تومان خلافی دارد.

وی گفت: راننده خودرو در سه مرحله جداگانه با مراجعه به پاسگاه پلیس راه، و پیشنهاد پرداخت یک قطعه سکه تمام بهار، خواستار ترخیص غیرقانونی وسیله نقلیه خود شد.

اکنون خودرو به توقفگاه منتقل، و متهم با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شد.