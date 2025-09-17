به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جشنواره فیلم مدرسه که امسال به صورت بین المللی برگزار می‌شود؛ از سال ۱۳۹۱ با هدف استعدادیابی و آموزش به دانش آموزان تشکیل شده است.

از بین بیش از ۴۰ اثر ارسالی از خراسان رضوی ۸ اثر به مرحله نیمه نهایی راه پیداکردند و اختتامیه این جشنواره در مهرماه در تهران برگزار می‌شود.

شرکت کنندگان فیلم مدرسه در بخش‌های مستند، داستانی، نماهنگ انیمیشن دوربینی و انیمیشن دیجیتال به رقابت پرداختند.

آثار تولیدی شرکت کنندگان از شبکه‌های امید و شبکه‌های سراسری صداوسیما در حال پخش است.