۸ اثر منتخب دانش آموزان خراسان رضوی در جشنواره فیلم مدرسه در سینما مهرکوهسنگی مشهد اکران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جشنواره فیلم مدرسه که امسال به صورت بین المللی برگزار میشود؛ از سال ۱۳۹۱ با هدف استعدادیابی و آموزش به دانش آموزان تشکیل شده است.
از بین بیش از ۴۰ اثر ارسالی از خراسان رضوی ۸ اثر به مرحله نیمه نهایی راه پیداکردند و اختتامیه این جشنواره در مهرماه در تهران برگزار میشود.
شرکت کنندگان فیلم مدرسه در بخشهای مستند، داستانی، نماهنگ انیمیشن دوربینی و انیمیشن دیجیتال به رقابت پرداختند.
آثار تولیدی شرکت کنندگان از شبکههای امید و شبکههای سراسری صداوسیما در حال پخش است.