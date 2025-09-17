رئیس کلانتری شهید چمران شهرستان یزد:سارقانی که در حوالی میدان باهنر و محله اکبرآباد یزد دست به سرقت زده بودند توسط ماموران کلانتری ۱۱ یزد دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرگرد محمدحسین شریفی گفت: با توجه به بروز سرقت‌های متعدد در شهر یزد ماموران کلانتری با کار اطلاعاتی، سارقان را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در هفته گذشته ۹ سارق را دستگیر که سارقان به ۲۱ فقره سرقت منزل، موتورسیکلت، سیم و کابل برق، اماکن نیمه ساز و سرقت از معابر اعتراف کردند.

رئیس کلانتری ۱۱ شهید چمران شهرستان یزد یادآور شد: این سارقان که بیشتر در حوالی میدان باهنر و محله اکبرآباد یزد دست به سرقت زده بودند روانه دادسرا شدند.