به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ گفت: این عملیات لایروبی با هدف تامین آب کشت تابستانه و ضرورت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود توسط یک دستگاه بیل مکانیکی بوم‌بلند انجام شد.

حسین فرهنگ افزود: گفت: در این عملیات، زهکش‌های WD۱، MD۷R و WD۳ به طول مجموع ۱۵ کیلومتر لایروبی شدند تا روند جمع‌آوری و انتقال زه‌آب‌های کشاورزی تسهیل شود.

وی ادامه داد: ین عملیات با حضور کارشناسان واحد تعمیرات شرکت کارون بزرگ و با نظارت کارشناسان معاونت شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان در مدت یک ماه انجام شد.