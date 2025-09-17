مدارس، کانون فرهنگ، اجتماع و توانبخشی با «طرح سلام»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در مراسمی که در مدرسه باغچه‌بان قزوین برگزار شد، حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، طرح «سلامت اجتماعی محله محور» (طرح سلام) را افتتاح کرد. این طرح با تمرکز بر سلامت روان، ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی و حمایت از افراد در معرض آسیب، در محله باغ دبیر قزوین اجرا خواهد شد.

حسینی در تشریح اهداف «طرح سلام» گفت: «همه فعالیت‌های بهزیستی باید رویکرد توانبخشی داشته باشد.»

وی با اشاره به اهمیت سه نهاد کلیدی خانواده، مدرسه و محله در جامعه، افزود: «در این میان، نهاد محله کارکردهای خود را از دست داده است.»

رئیس سازمان بهزیستی در ادامه بیان کرد: «حالا با اجرای طرح سلام قرار است پیوند این نهادها مستحکم‌تر شود.»

او بر لزوم تبدیل مدارس به کانون طرح‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: «مدرسه‌ها می‌توانند پاتوق سالمندان باشند؛ محل برگزاری نمایشگاه باشد. مدرسه و محله باید به هم بپیوندند.»

حسینی با بیان اینکه «اگر می‌خواهید جامعه‌ای زنگ زده نداشته باشید، زنگ مدرسه را از مهر تا مهر به صدا درآورید»، خاطرنشان کرد: «حد و اندازه و توسعه جامعه به توسعه مدارس مربوط است.»

وی جزئیات اجرای طرح را تشریح کرد و گفت: «در طرح سلام، رکن اصلی آموزش و پرورش است و بهزیستی همکار است. قرار است مدرسه کانون فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ساعات خالی شود.»

او همچنین به لزوم هوشمندسازی و تجهیز مدارس منتخب برای این طرح اشاره کرد و توضیح داد: « با ایجاد تعاونی محله یار در مدرسه؛ این تعاونی می‌تواند همه فعالیت‌های مدرسه و محله را ارتقا دهد و بازکردن حساب امید محله؛ به افراد، محله و مدرسه تسهیلات می‌دهد.»

رئیس سازمان بهزیستی در پایان تاکید کرد: «مدرسه پاتوق بازنشستگان آموزش و پرورش و سالمندان می‌شود. تمام افراد محل که درجاتی از معلولیت دارند، آموزش‌های توان‌افزایی و توانبخشی را به صورت رایگان دریافت می‌کنند. نوجوانان محل به مدرسه می‌آیند و غربالگری می‌کنند (استعداد یابی؛ تمایلات تحصیلی) و هدایت تحصیلی می‌شوند و بعد از آن هدایت شغلی و بعد ارائه تسهیلات برای رسیدن به اشتغال پایدار.»

وی همچنین به اجرای غربالگری بینایی برای سالمندان و ارائه مداخلات مورد نیاز به صورت رایگان اشاره کرد و گفت: «به همین ترتیب مدرسه کانون فعالیت تربیتی و اجتماعی محله می‌شود. با این فعالیت‌های پایدار از زنگ‌زدگی جامعه جلوگیری می‌شود.»

مدیرکل آموزش و پرورش: «طرح سلام» تحولی در ارتقای سلامت اجتماعی ایجاد می‌کند اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش، «طرح سلام» را گامی تحولی در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه برای بانوان، عنوان کرد. وی با تأکید بر اهمیت انسجام، پذیرش و همبستگی اجتماعی به عنوان مولفه‌های کلیدی سلامت اجتماعی، بیان داشت که این عوامل موجب رشد سرمایه‌های اجتماعی و در نهایت حرکت جامعه به سمت تعالی خواهد شد. اصغری همچنین بر لزوم توجه به نیازهای افراد دارای معلولیت و تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد و افزود: «مدرسه کانون تربیتی محل است و همه دستگاه‌های اجرایی باید برای رسیدن به هدف سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی هم‌راستا با یکدیگر همکاری کنند.»