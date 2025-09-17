پخش زنده
امروز: -
عضو حقوقدان شورای نگهبان در شیراز بر اجرای صحیح انتخابات تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت الله شب زنده دار عضو حقوقدان شورای نگهبان در همایش مسوولان مناطق و بخشهای دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شهر شیراز گفت: شورای نگهبان و همه شورای نگهبانی که در سطح کشور گسترده است باید با هوشمندی و تدبیر عمل کنند
وی تاکید کرد : شورای نگهبان در کارهایی که در انتخابات انجام می دهد باید بیطرفانه و طبق معیارها و وظایفی که قانونی برای آن مشخص شده ، بدون اعمال نظر شخصی عمل کند تا مورد وثوق مردم باشد.
آیت الله شب زنده دار تاکید کرد: اعضای این شورا باید تلاش کنند اعتماد افراد را در جامعه اسلامینسبت به خود بالا ببرند تا انتخاباتی سالم برگزار شود.