به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت الله شب زنده دار عضو حقوقدان شورای نگهبان در همایش مسوولان مناطق و بخشهای دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شهر شیراز گفت: شورای نگهبان و همه شورای نگهبانی که در سطح کشور گسترده است باید با هوشمندی و تدبیر عمل کنند

وی تاکید کرد : شورای نگهبان در کار‌هایی که در انتخابات انجام می دهد باید بی‌طرفانه و طبق معیار‌ها و وظایفی که قانونی برای آن مشخص شده ، بدون اعمال نظر شخصی عمل کند تا مورد وثوق مردم باشد.

آیت الله شب زنده دار تاکید کرد: اعضای این شورا باید تلاش کنند اعتماد افراد را در جامعه اسلامینسبت به خود بالا ببرند تا انتخاباتی سالم برگزار شود.