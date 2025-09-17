به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد : به اطلاع آن دسته از داوطلبان گرامی آزمون استخدامی فراگیر دوازدهم استانداری¬ آذربایجان غربی که در بخش وضعیت داوطلب عبارت «پذیرفته نشده‌اید» درج گردیده می¬رساند؛ در صورتی که نسبت به مندرجات بخش ارزیابی تکمیلی اعتراض دارند، با ارئه مستندات لازم جهت ثبت اعتراض خود از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ شخصاً به آدرس ارومیه، خیابان شهید امینی، استانداری آذربایجان غربی، ساختمان شهید امینی، اداره دبیرخانه و بایگانی مراجعه نمایید.

تذکر مهم: بدیهی است به اعتراضاتی که پس از بازه زمانی اعلام شده ارائه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.



