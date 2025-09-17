معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به کمبود مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در این منطقه، برای توسعه و افزایش این ظرفیت‌ها در حال برنامه‌ریزی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست با مدیران آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهرستان پردیس گفت: با توجه به کمبود مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در این منطقه، برای توسعه و افزایش این ظرفیت‌ها در حال برنامه‌ریزی هستیم. آقای محمدی وعده داده با مشارکت فرمانداری، یک فروشگاه حضوری را در کنار فروشگاه‌های آنلاین در شهرستان پردیس ایجاد شود.