معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به کمبود مراکز آموزش فنی و حرفهای در این منطقه، برای توسعه و افزایش این ظرفیتها در حال برنامهریزی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست با مدیران آموزشگاههای فنی و حرفهای شهرستان پردیس گفت: با توجه به کمبود مراکز آموزش فنی و حرفهای در این منطقه، برای توسعه و افزایش این ظرفیتها در حال برنامهریزی هستیم. آقای محمدی وعده داده با مشارکت فرمانداری، یک فروشگاه حضوری را در کنار فروشگاههای آنلاین در شهرستان پردیس ایجاد شود.