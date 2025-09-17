بررسی ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی مساجد در فردیس
اولین نشست هماندیشی و همافزایی ۳۵ کانون فرهنگی هنری مساجد شهرستان فردیس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری استان البرز گفت: این نشست با هدف تقویت تعامل، تبادل تجربهها و برنامهریزی مشترک برای آینده برگزار شد و شرکتکنندگان به بررسی ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی مساجد و ارائه راهکارهایی برای ارتقای نقش این مراکز در جامعه پرداختند.
حجتالاسلام کاظم شکری گفت: در این مراسم همچنین از سه کانون فرهنگی هنری مساجد شهرستان فردیس که توانستند در سطح ملی عنوان «کانون برتر کشوری» را کسب کنند، تجلیل شد.
وی افزود: استمرار چنین برنامههایی میتواند موجب تقویت همبستگی میان کانونها، گسترش فعالیتهای فرهنگی و افزایش مشارکت جوانان در برنامههای مسجدی شود.