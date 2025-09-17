تفاهم‌نامه همکاری بین اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ،مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت : این تفاهم نامه با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد متناسب با نیاز بازار کار، ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، هم‌افزایی زیرساخت‌های آموزشی هنرستان‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، و مهارت‌محور کردن آموزش‌های دانش آموزان به امضا رسیده است .

شهرام شهرام ملایی هزاروندی افزود : نوسازی زیرساخت‌های آموزشی از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی، افزایش بهره‌وری از طریق استفاده مشترک از امکانات موجود و تدوین بسته‌های آموزشی اشتغال‌زا، از دیگر اهداف این همکاری است .

وی ادامه داد : این تفاهم‌نامه که به مدت سه سال اعتبار دارد، زمینه‌هایی چون طراحی و اجرای بسته‌های مهارت‌آموزی، برگزاری مسابقات مهارتی، بازنگری استانداردهای شایستگی و توسعه فرهنگ کارآفرینی را شامل می‌شود.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان دو دستگاه برای پیگیری و اجرای برنامه‌ها تشکیل خواهد شد.