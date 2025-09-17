به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، نماینده بنیاد علوی هرمزگان در مراسم توزیع این بسته‌های آموزشی گفت: ارزش هر بسته ۶۰۰ هزار تومان است که ۲۰ قلم نوشت افزار در آن جانمایی شده است.

علی غلامشاهی افزود: این بسته‌های آموزشی شامل دفتر، مداد، خودکار، مداد رنگی، پاک کن، مداد تراش، خط کش، پرگار، جامدادی و کیف، برای مقاطع ابتدایی و متوسطه در نظر گرفته شده است و برای توزیع به دهیاران روستا‌ها تحویل داده شد.

منوچهر ضیایی مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان هم در این مراسم گفت: سامانه‌ای برای شناسایی دانش آموزان نیازمند استان راه اندازی شده است.

در مهر امسال بیش از ۳۰۰ هزار دانش آموز در مدارس استان تحصیل می‌کنند.