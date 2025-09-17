به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سردار دکتر رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی استان به همراه سید کمال موسوی رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان با ماموستا کلشی نژاد امام جمعه اهل سنت ارومیه دیدار و گفتگو کرد.

سردار جهانبخش در این دیدار گفت: برقراری نظم و امنیت و حفظ ارزش‌ها دو رسالت انتظامی است که برای انجام آن با جان و دل تلاش می‌کنیم.

وی افزود: امروز مجموعه انتظامی در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری و نیل به پلیس در تراز جمهوری اسلامی گام برداشته و در این مسیر، با اخلاص و صادقانه تلاش می‌کند.

سردار جهانبخش با تاکید بر اینکه خدمت به مردم افتخار پلیس است، گفت: پلیس برای دفاع از امنیت مردم ولایتمدار کشورمان آماده هرگونه ایثار و جانفشانی است.

ماموستا کلشی نژادنیز در این دیدار گفت: مردم استان به عملکرد فرزندان خود در پلیس افتخار می‌کنند و قدردان تلاش‌ها و مجاهدت‌های پلیس در شرایط مختلف هستند.

امام جمعه اهل سنت استان با تاکید بر اینکه کارکنان انتظامی مایه افتخار کشور هستند، تصریح کرد: حضور پلیس در جامعه، امنیت آفرین است و بنده همواره دعاگوی زحمت کشان عرصه نظم و امنیت هستم.