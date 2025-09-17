به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان شامگاه سه شنبه در جشن سینما و تلویزیون، ایران جان، اصفهان ایران گفت: سینما و تلویزیون امروز جزئی از هویت ما بر شمرده می‌شود و کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند با تحمل سختی‌های فراوان، آثار هنری را به پرده سینما یا قاب تلویزیون می‌رسانند و هر چند عمر سینما در کشور نسبت به سایر هنر‌ها طولانی نیست، اما قدرت و تأثیر آن زیاد است.

سید مهدی سیدین‌نیا با اشاره به جایگاه تاریخی اصفهان در هنر گفت: این استان همواره بر هنر سرمایه‌گذاری کرده است و حتی بنای تاریخی چهلستون، نماد اندیشه و سرمایه‌گذاری بزرگان، هنرمندان و اهل معرفت است که آثارشان همچنان می‌درخشد.

وی ادامه داد: حتی هنرمندانی که در اصفهان زاده نشده‌اند با حضور و تلاش در این سرزمین، آثار ماندگار خلق کرده‌اند و این دستاورد چه از لحاظ فکری و معرفتی، چه از لحاظ مادی نتیجه سرمایه‌گذاری در فرهنگ و هنر است.

تأکید کرد: در سینما و تلویزیون نسبت به سایر هنر‌ها ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم و ضرورت دارد با سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، ادبیات فارسی و زیرساخت‌های فرهنگی، اتفاقات جدیدی رقم بزنیم.