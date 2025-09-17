پخش زنده
با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و استاندری هرمزگان یک دستگاه MRI جدید به تجهیزات درمانی بیمارستان شهید محمدی اضافه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان از الحاق یک دستگاه MRI پیشرفته به مجموعه تجهیزات درمانی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای ارتقای شاخصهای سلامت در استان عنوان کرد.
محمد آشوری تازیانی با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: در نتیجه یک تفاهمنامه مهم که با پیگیریهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و با همکاری و مشارکت مؤثر جناب آقای دکتر مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، به ثمر رسید، یک دستگاه MRI جدید از محل اعتبارات توازن منطقهای به تجهیزات بیمارستان شهید محمدی بندرعباس افزوده خواهد شد.
وی افزود: این اقدام در راستای نهضت سلامت در استان هرمزگان انجام شده و نوعی راه میانبر برای جبران کمبودها و نارساییهای حوزه تجهیزات پزشکی و درمانی استان به شمار میرود؛ در حال حاضر با همراهی نمایندگان استان در مجلس، خیرین سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری، یک حرکت منسجم و جمعی برای ارتقای زیرساختها، بهروزرسانی تجهیزات و تقویت ناوگان آمبولانس و اورژانس استان آغاز شده است.
آشوری تازیانی با اشاره به نیازهای فزاینده بخش درمان در هرمزگان افزود: کاستیها و کمبودهایی که در مراکز درمانی استان وجود دارد با همین رویکرد همافزا و مشارکتی قابل جبران است. ما بر این باوریم که با ادامه این مسیر، میتوانیم بهصورت اصولی و عملیاتی، گرههای موجود در نظام سلامت استان را باز کنیم.
وی ضمن قدردانی از تمامی دستاندرکاران و مشارکتکنندگان در این طرح، گفت: اهدای این دستگاه MRI را میتوان هدیهای ارزشمند به مردم شریف و نجیب هرمزگان دانست که منجر خواهد شد؛ در صورت ضرورت خدمات مورد نیاز با سرعت، دقت و کمترین اتلاف وقت ارائه شود که این امر یک ضرورت اساسی در تأمین سلامت عمومی است.
استاندار هرمزگان در پایان بار دیگر از تلاشهای صورتگرفته در جهت ارتقای خدمات درمانی و تجهیز بیمارستانهای استان تقدیر کرد و خواستار تداوم این رویکرد حمایتی و همکاریهای بینبخشی شد.
گفتنی است تفاهم نامه خرید یک دستگاه MIR میان محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، احمد مرادی نماینده مردم حوزه مرکزی هرمزگان و پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به امضا رسید.