وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به پیشنهاد لهستان به ناتو درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین گفت: برخی مسئول هیچ چیزی نیستند، اما می‌خواهند خود را به جای افراد مهم تداعی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرگئی لاوروف در میزگرد حل و فصل مناقشه اوکراین برای سفیران کشور‌ها در مسکو افزود: این موضوع من را به یاد نویسندگان بزرگ طنز، ایلف و پتروف، می‌اندازد که در یکی از رمان‌هایشان به تصویر کشیدند که چگونه مردم در روز‌های اولیه قدرت شوروی در اماکن عمومی جمع می‌شدند و به سادگی شروع به بحث در مورد سیاست‌های فرانسه، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی می‌کردند که در آن زمان، تازه ایجاد شده بود.

وی ادامه داد: این نویسندگان، این کشور‌ها را «جلیقه‌های خشم» توصیف کردند، یعنی افرادی که مسئول هیچ چیزی نیستند، اما دوست دارند خود را به عنوان چهره‌های مهم جا بزنند و در مورد چیزهایی، در مورد مسائلی که در حل آنها ناتوان هستند، صحبت کنند.

وزیر امور خارجه روسیه گفت: اروپایی‌ها اخیراً نیز در تلاش برای منحرف کردن روند صلح اوکراین به واشنگتن رفتند و در عین حال که تلاش کردند وفاداری خود را به آمریکا نشان دهند، با استفاده از روش‌های پیچیده، سعی کردند که مانع از حرکت دولت ترامپ به سمت حل واقعی این بحران شوند.

وی با اشاره به تلاش اروپا برای وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه و تماس کشور‌های اروپایی با آمریکا در این راستا گفت: تحریم‌ها در هر صورت، بی‌معنی هستند و هیچ تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر اقتصاد روسیه ندارند.

لاوروف افزود: اروپایی‌ها همچنین ایده‌هایی همچون ارسال سلاح به اوکراین و ایجاد نوعی نیروی حافظ صلح و اساساً اشغال (اوکراین) را مطرح کرده بودند و اینک درباره منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور صحبت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اروپا در حال حاضر در حال بحث در مورد این است که آیا امکان سرنگونی اشیا بر فراز اوکراین از خاک کشور‌های همسایه وجود دارد یا اینکه باید منتظر بمانند تا این اشیا به مرز نزدیک شوند.