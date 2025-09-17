شبکه خبری «المیادین» به پیش‌نویس قطعنامه مشترک ایران، روسیه، چین و دیگر کشور‌ها دست یافته است که خواستار ممنوعیت حمله به سایت‌های هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

پیش‌نویس قطعنامه ایران، روسیه و چین درباره ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شصت‌ونهمین نشست عمومی سالانه کشور‌های عضو آژانس بین‌المللی انرژی که فردا پنجشنبه در وین برگزار می‌شود، درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ای رأی‌گیری خواهد کرد که خواستار ممنوعیت هر گونه حمله یا تهدید به حمله علیه سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای تحت ضمانت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

پیش‌نویس این قطعنامه که المیادین نسخه‌ای اولیه از آن را به دست آورده، از سوی ایران، چین، روسیه، بلاروس، نیکاراگوئه و ونزوئلا ارائه خواهد شد.

در پیش‌نویس این قطعنامه مشترک آمده است: نشست عمومی، بر اهمیت تحقق کامل و مؤثر اهداف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌ویژه مأموریت حقوقی آن برای تسریع و گسترش سهم انرژی هسته‌ای در صلح، بهداشت و رفاه در سراسر جهان تاکید می‌کند.

در پیش‌نویس ارائه شده بر حق مسلم کشور‌ها برای توسعه پژوهش، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز بدون تبعیض، طبق قطعنامه شماره ۴۸۷ شورای امنیت سازمان ملل (۱۹۸۱) که حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای را به‌شدت محکوم می‌کند و آن را نقض آشکار منشور ملل متحد و قواعد رفتار بین‌المللی می‌داند، تاکید شده است.

همچنین بر اساس قطعنامه GC (۵۳) /DEC/۱۳، قطعنامه‌های GC (XXIX) /RES/۴۴۳، GC (XXIX) /RES/۴۴۴ و GC (XXXIV) /RES/۵۳۳ درباره ممنوعیت هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز ــ چه فعال و چه در حال ساخت ــ بر مسئولیت همه کشور‌ها در خودداری از چنین اقداماتی تاکید شده است.

در پیش نویس قطعنامه مذکور همچنین تاکید شده است که سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباید در معرض هیچ‌گونه حمله یا تهدید به حمله قرار بگیرند و چنین حملاتی خطرات جدی برای نظام ضمانت‌های آژانس، صلح و امنیت بین‌المللی، ایمنی و امنیت مواد هسته‌ای، سایت‌ها و کارکنان آن، سلامت انسانی و محیط زیست به همراه دارد، همچنین توسعه و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به خطر می‌اندازد و اعتبار و تمامیت نظام منع اشاعه را تضعیف می‌کند.

در پیش نویس تهیه شده همچنین اذعان شده است همه کشور‌هایی که حق مسلم خود را برای توسعه انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز اعمال می‌کنند، حق دارند از تضمین‌های مؤثر در برابر هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای تحت ضمانت‌های آژانس برخوردار باشند.

المیادین همچنین اعلام کرد که در پیش نویس مذکور بر نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تضمین عدم آسیب به فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در نتیجه حملات یا تهدید به حمله، بر اساس مأموریت آن و چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی موجود تاکید شده است.

این پیش نویس در ادامه به‌شدت حملات عمدی و غیرقانونی انجام‌شده در ژوئن ۲۰۲۵ علیه سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم می‌کند؛ این حملات نقض آشکار حقوق بین‌الملل از جمله منشور ملل متحد و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می‌شوند.

پیش نویس مذکور تأکید می‌کند که همه کشور‌ها باید از حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز در کشور‌های دیگر خودداری کنند. در این پیش‌نویس همچنین بر ضرورت تحقق کامل و مؤثر حق مسلم کشور‌های عضو در توسعه پژوهش، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تأکید شده و همچنین تصریح می‌کند که همه مسائل مشروع ناشی از این زمینه باید صرفاً از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی، به‌عنوان تنها راه‌حل قابل اجرا، حل‌وفصل شوند.