رئیس شورای اسلامی شهر یزد: از والدین انتظار داریم مقررات ترافیکی را رعایت کرده و از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عزیزالله سیفی در سخنان پیش از دستور نشست علنی شورا با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: ستاد مهر در شهرداری تشکیل شده و اقدامات گستردهای با تأکید اعضای شورا برای آمادهسازی مدارس در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است.
وی افزود: از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر هرگونه حفاری در سطح شهر ممنوع اعلام شده و شهرداری هیچ مجوزی در این خصوص صادر نکرده است. همچنین برای بهسازی مسیرهای منتهی به مدارس و رنگآمیزی دیوار بیرونی مدارس، همکاری لازم توسط شهرداری صورت گرفته است.
سیفی با تأکید بر نقش خانوادهها در مدیریت ترافیک شهر اظهار داشت: از والدین انتظار داریم مقررات ترافیکی را رعایت کرده و از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند. خانوادههایی که تاکنون در سامانه ثبتنام نکردهاند، میتوانند همچنان از طریق درگاههای قانونی معرفیشده توسط شهرداری اقدام کنند تا در مواقع نیاز پاسخگویی مناسب فراهم باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد همچنین از هماهنگی مسئولان استان یزد برای کاهش بار ترافیکی خبر داد و گفت: خوشبختانه برای تسهیل تردد در روزهای آغازین مهر، ادارات با دو ساعت تأخیر شروع به کار خواهند کرد.
همچنین در گزارش دهقان مدیر سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری یزد اعلام شد: در شهر یزد ۴۲ مسیر فعال وجود دارد که سالانه حدود ۱۰ میلیون سفر از طریق حملونقل عمومی انجام میشود. در این بخش، ۲۸ اتوبوس سازمانی و ۱۰۹ اتوبوس بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان به شهروندان خدمات میدهند.
حمید دهقان بنادکی با اشاره به کاهش پنجدرصدی استفاده از ناوگان حملونقل عمومی در سال جاری افزود: بر اساس پیشبینیها، در ماه مهر شاهد رشد ۳۴ درصدی استفاده از اتوبوس شهری خواهیم بود که بیشتر مربوط به دانشآموزان است. وی مصوبه شورای شهر مبنی بر رایگان شدن استفاده از اتوبوسها در ۱۰ روز نخست مهرماه را اقدامی مؤثر برای تقویت این بخش دانست.