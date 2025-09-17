پخش زنده
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت : برای توسعه عدالت فرهنگی و منابع اطلاعاتی مناطق محروم راه اندازی صد کتابخانه سیار در کشور راه اندازی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت:ترویج کتابخوانی از سنین پایین یکی از برنامههای جدی ما درکشور است وامیدواریم بتوانیم کودکان و نوجوانان رااز همان سالهای نخست به مطالعه علاقمند کنیم.
خانم آزاده نظر بلند درآئین اختتامیه سومین دوره جشنواره قصه گویی نهال امید که باحضور استاندار آذربایجان غربی درارومیه برگزارشد افزود:توسعه کتابخانههای سیار اقدامی برای رساندن خدمات به مناطق محروم است و چشم انداز ما این است که امسال ۱۰۰ کتابخانه سیار درکشور راه اندازی شود.
وی بااعلام اینکه دراین جشنواره ۴۰ قصه گو از۲۶ استان سراسر کشور حضور داشتند گفت:درمجموع ۲هزارو۷۶۰ اثربه دبیر خانه ارسال شده بود که از این تعداد ۱۳۴۱ اثر دربخش قصه گویی و ۳۷۴اثر دربخش نقالی به ثبت رسید.
خانم خدیجه معصومی مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی استان هم گفت:محورهای موضوعی این جشنواره شامل کتاب و کتابخوانی، سبک زندگی و خانواده، قهرمانان ملی، مسائل روز وکودکان فلسطین و لبنان بوده است.
همچنین با حضور استاندار آذربایجان غربی توسعه بخشهای جدید کتابخانه مرکزی ارومیه افتتاح شد.
این بخشها شامل بازطراحی بخش کودک، فضای کار اشتراکی، وتالار علم و خلاقیت نوجوانان بوده که درمجموع به مساحت ۵۰۰ متر مربع واعتبار ۴۰ میلیارد ریال راه اندازی شده است.